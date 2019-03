Anabel Alonso: "Cuando los espectadores vean 'Consumo Responsable (Nivel 7)' van a responder con una sonrisa y, además, tiene moraleja"

El director Santiago Segura se suma al proyecto de Cinergía y ha sido el encargado de presentar su corto 'Consumo Responsable (Nivel 7)' en la pasada edición del Festival de Sitges.

Para rodar este corto de alocados diálogos, tensión y chistes picantes, ha elegido a Anabel Alonso, Enrique Villén y Joaquín Reyes como protagonistas. La actriz ha sido la encargada de presentarnos el proyecto y hemos estado unos minutos con ella que nos ha explicado cómo ha sido la experiencia y la relación que existe entre cine y energía.

A Anabel Alonso el proyecto le llegó directamente de Santiago, "cuando me llamó creía que era una broma", explica. "Me envió el guión y me pareció muy original y muy divertido". Por ese motivo la actriz aceptó rodar bajo las órdenes de Santiago.

A pesar de tener las ideas claras, el director deja libertad para la improvisación. Para Anabel fue una suerte volver a coincidir con Villén aunque afirma que "siempre que coincidimos hay un muerto de por medio". A los dos protagonistas les va mucho el humor negro.

'Consumo Responsable (Nivel 7)' trata sobre la visita de un presidente de la comunidad, obsesionado con el consumo responsable de energía, a su vecina para una inspección sorpresa. En seguida se da cuenta que se trata de una despiadada derrochadora.

¿Qué es Cinergía?

Anabel Alonso es una ciudadana concienciada en cuanto a ahorro de energía se refiere. La actriz confiesa que se puede ahorrar de muchas maneras como por ejemplo, "sacando el cadáver de día y no de noche", explica entre risas.

"En el cine hay mucha energía", por eso no le extraña que se hayan unido dos conceptos como energía y cine.