Jamie Dornan explica por qué se negó a su desnudo integral en 'Cincuenta sombras liberadas'

Si alguien tenía esperanza de ver a Jamie Dornan totalmente desnudo en 'Cincuenta sombras liberadas', tenemos que decirle que eso no va a pasar.

El actor británico ha vuelto a confirmar en una entrevista para Elle que no habrá desnudo integral en la película, y además explicó por qué:

"No sé si ya dije que no lo haría. Veréis mi culo bastante y eso realmente no me molesta. Veréis mucho las tetas de Dakota y enseñaría mis tetas, si las tuviera. Básicamente siempre he pensado: 'No necesitamos mostrar el resto si no es esencial para la historia'. Al contrario de lo que mucha gente piensa, no estamos haciendo porno".

'Cincuenta sombras liberadas', el clímax de la trilogía creada por E.L. James, ya está en cines, y en ella podremos ver la boda entre Christian Grey y Anastasia Steele y su accidentada luna de miel.