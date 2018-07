Jamie Dornan te avisa: 'Cincuenta sombras liberadas' tendrá más sexo que ninguna película de la saga

Si eres fan de la saga erótica, seguro que estabas deseando saber si el clímax de 'Cincuenta sombras liberadas' irá más allá que las películas anteriores.

Jamie Dornan, que vuelve a encarnar a Christian Grey en la cinta, te saca de dudas. El actor ha revelado durante una entrevista con Ellen DeGeneres qué tiene de diferente esta entrega, y es que para él "parece un tipo de género diferente".

Aun así, Dornan asegura que "obviamente hay sexo en ella. Hay gente que quiere ver sexo, al parecer, así que hay una buena cantidad de eso. Alguien me dijo hace poco que hay más sexo en la tercera que en las otras dos. Pero no sé, no me siento con un cronómetro", concluía el actor bromeando.

En cualquier caso, el actor asegura que la cinta tiene más tintes de thriller, "hay persecuciones de coches y secuestros. Pasan muchas cosas esta vez".

Mucho que esperar de 'Cincuenta sombras liberadas', que parece que contentará a los fans en todos los aspectos. ¿Puede llegar ya el 9 de febrero?