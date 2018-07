Lo que hacen los fans de 'Cincuenta sombras liberadas' que le provoca pánico a Jamie Dornan

Jamie Dornan sabe que los fans de 'Cincuenta sombras' viven la saga de manera muy intensa, pero en los años que lleva dando vida a Christian Grey ha tenido experiencias de todos los niveles.

Ahora que tanto él como Dakota Johnson están promocionando la llegada de 'Cincuenta sombras liberadas' el próximo 9 de febrero, el actor ha confesado en el show de Ellen DeGeneres cómo son sus peores encuentros con los seguidores que tienen problemas para separar su personaje de su personalidad real.

"Muchos fans me hablan como si fuera Christian Grey. He llegado a estar en cola en un Starbucks o lo que sea y que alguien me diga, 'Oh, Sr Grey', y estoy literalmente sujetando a uno de mis hijos".

Sin embargo, lo que más le perturba es aquellos que van más allá.

"Algunos incluso me dicen cosas muy explícitas, referencias de la Habitación Roja". Y claro, en ese momento asegura que "Me da pánico. Es que no sé cómo responder porque no soy como él (Grey). Probablemente piensen que soy muy raro, pero no tengo problema con eso".

Al margen de la vida real, Dornan volverá una vez más a dar vida a Christian Grey en el desenlace de su historia con Anastasia Steele en 'Cincuenta sombras liberadas', estreno el 9 de febrero. No te pierdas el clímax.