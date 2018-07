Escucha la nueva canción de 'Cincuenta sombras liberadas' que no es de Liam Payne ni Rita Ora

El próximo 9 de febrero llega a los cines 'Cincuenta sombras liberadas', el esperado clímax de la saga 'Cincuenta sombras de Grey'.

James Foley vuelve a dirigir la tercera entrega, tras trabajar junto a Jamie Dornan y Dakota Johnson ya en 'Cincuenta sombras más oscuras'.

Uno de los alicientes de 'Cincuenta sombras liberadas' es escuchar los temazos de la nueva entrega, y es que la saga cinéfila ha destacado siempre por el nivel de su banda sonora.

Junto al conocido 'For You' de Liam Payne y Rita Ora, que ya tiene videoclip, escucharemos muchas canciones más, algunas de ellas inéditas, como la de Julia Michaels, 'Heaven', que acaba de ver la luz, y que ya puedes escuchar aquí.

Así, el contenido confirmado que tendrá la banda sonora deja la siguiente playlist.

1. Capital Letters – Hailee Steinfeld x BloodPop

2. For You (Fifty Shades Freed) – Liam Payne & Rita Ora

3. Sacrifice – Black Atlass featuring Jessie Reyez

4. High – Whethan & Dua Lipa

5. Heaven – Julia Michaels

6. Big Spender – Kiana Ledé featuring Prince Charlez

7. Never Tear Us Apart – Bishop Briggs

8. The Wolf – The Spencer Lee Band

9. Are You – Julia Michaels

10. Cross Your Mind – Sabrina Claudio

11. Change Your Mind – Miike Snow

12. Come On Back – Shungudzo

13. I Got You (I Feel Good) – Jessie J

14. Ta Meilleure Ennemie (Pearls) – Samantha Gongol (of Marian Hill) featuring Juliette Armanet

15. Deer in Headlights – Sia

16. Diddy Bop – Jacob Banks & Louis the Child

17. Love Me Like You Do (Fifty Shades Freed Version) – Ellie Goulding

18. Freed – Danny Elfman

19. Seeing Red – Danny Elfman

20. Maybe I’m Amazed – Jamie Dornan [Bonus Track]

21. Cross Your Mind (Spanish Version – Sabrina Claudio [Bonus Track]

22. Pearls – Samantha Gongol (of Marian Hill) [Bonus Track]

Ya queda menos para volver a ver a Christian Grey y Anastasia Steele en acción, ¿a que hay ganas?