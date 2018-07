'Cincuenta sombras liberadas': Escucha ya 'For you', la sensual canción de Liam Payne y Rita Ora para la película

Primero fue 'Love me like you do', de Ellie Goulding, la canción central de 'Cincuenta sombras de Grey' y después llegó el atómico duo formado por Taylor Swift y Zayn Malik con su temazo 'I don´t wanna live forever' para 'Cincuenta sombras más oscuras'.

Ahora ha llegado el turno a Liam Payne y Rita Ora, que además participa en la trilogía como la hermana pequeña de Christian Grey. Juntos, los cantantes han creado 'For you', canción que ya puedes escuchar aquí, para 'Cincuenta sombras liberadas'.

'Cincuenta sombras liberadas', el esperado cierre a la trilogía erótica, llegará a los cines españoles el 9 de febrero. Recuerda que las entradas ya están a la venta.