BOMBAZO: Jamie Dornan cantará para 'Cincuenta sombras liberadas'

La banda sonora de 'Cincuenta sombras liberadas' es uno de los reclamos más interesantes del film, como ya ocurrió con las entregas anteriores de la saga. De momento hemos podido escuchar el temazo de Liam Payne y Rita Ora, 'For You'.

Las versiones de temas actuales con un punto sexy acorde con las películas volverán a sucederse en la entrega final, pero con un invitado muy especial: Jamie Dornan.

Según se ha revelado con la lista de canciones de la banda sonora de la película, el mismísimo Dornan realizará una versión de 'Maybe I'm Amazed' de Paul McCartney. No es la primera vez que el actor se encuentra con su faceta musical, ya que antes de convertirse en un fenómeno de masas era el cantante del grupo Sons of Jim.

Debido al romántico significado de la canción, los fans ya están especulando que aparecerá durante la esperada boda del misterioso Christian Grey con su Anastasia Steele, interpretada por Dakota Johnson.

¿Ansiosos por ver las dotes de cantante del polifacético actor? Habrá que esperar al 9 de febrero.

Aquí tienes la lista completa de canciones del CD:

1. "Capital Letters" – Hailee Steinfeld x BloodPop

2. "For You (Fifty Shades Freed)" – Liam Payne & Rita Ora

3. "Sacrifice" – Black Atlass feat. Jessie Reyez

4. "High" – Whethan & Dua Lipa

5. "Heaven" – Julia Michaels

6. "Big Spender" – Kiana Ledé feat. Prince Charlez

7. "Never Tear Us Apart" – Bishop Briggs

8. "The Wolf" – The Spencer Lee Band

9. "Are You" – Julia Michaels

10. "Cross Your Mind" – Sabrina Claudio

11. "Change Your Mind" – Miike Snow

12. "Come on Back" – Shungudzo

13. "I Got You (I Feel Good)" - Jessie J

14. "Ta Meilleure Ennemie (Pearls) " – Samantha Gongol (of Marian Hill) feat. Juliette Armanet

15. "Deer in Headlights" – Sia

16. "Diddy Bop" – Jacob Banks & Louis the Child

17. "Love Me Like You Do (Fifty Shades Freed Version)" – Ellie Goulding

18. "Freed" – Danny Elfman

19. "Seeing Red" – Danny Elfman

20. "Maybe I'm Amazed" – Jamie Dornan [Bonus Track]

21. "Cross Your Mind (Spanish Version)" – Sabrina Claudio [Bonus Track]

22. "Pearls" – Samantha Gongol (of Marian Hill) [Bonus Track]