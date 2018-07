Dakota Johnson desnuda su alma y explica lo que ha aprendido de 'Cincuenta sombras liberadas'

'Cincuenta sombras liberadas' será la culminación de la historia de Anastasia Steele y Christian Grey, y Dakota Johnson y Jamie Dornan se encuentran en plena promoción.

En esta última etapa de la saga que los catapultó a la fama mundial, la actriz se está mostrando más honesta y elegante que nunca reflexionando sobre su trayectoria en la entrevista.

"Fundamentalmente, soy abierta y cariñosa. En lo más profundo soy un corazón que sangra. Pero cuando tu vida está expuesta y cuando la película expone tu vida está exponiendo tus emociones y tu cuerpo, y puede ser aterrador".

La actriz cuenta cómo, pese a todo, su experiencia en la saga 'Cincuenta sombras' la ha ayudado a formarse como actriz y como persona.

"A lo largo de toda esta experiencia, he aprendido que puedo exponer mi corazón y mis emociones y aun así me puedo proteger a mí misma. Puedo ser vulnerable y a la vez fuerte. Es un flujo y una batalla constante intentando descubrir cómo hacer coexistir todo eso en mí. Y por ello estoy agradecida".

También añade que este tipo de papeles tienen un compromiso muy especial:

"No sé cómo explicarlo sin que suene mal, pero cuando estoy en un proyecto, estoy por una razón en particular, y me relaciono con esa gente por una razón. Siempre es como una especie de matrimonio raro que está ocurriendo en mi vida, o el personaje tiene alguna conexión con algo que me está pasando a mi".

Sin duda los fans no podrán esperar para ver a Dakota en la mejor versión de sí misma dando vida una vez más a Anastasia Steele, que llega a los cines el 9 de febrero con 'Cincuenta sombras liberadas'.