Tráiler NO oficial de 'Cincuenta Sombras de Grey' con Jaime Dornan y Dakota Johnson

CREADO A PARTIR DE RECORTES Y SUBIDO A YOUTUBE

Con los protagonistas que darán vida a Christian Grey y Anastasia Steele ya confirmados, los fans de la saga no han tardado en crear un 'falso tráiler' de 'Cincuenta Sombras de Grey'. En este avance no oficial vemos una recreación del argumento de la película con Jamie Dornan y Dakota Johnson. Aunque no es la primera vez que esto pasa, ya había circulado por la red otro tráiler no oficial con Matt Bomer y Alexis Bledel como protagonistas.