Jamie Dornan, en EXCLUSIVA: "Christian Grey me recuerda un poco a James Bond"

Atentos: A tan solo tres días de que llegue a las salas la película más esperada del año, os invitamos a que conozcáis un poco más a fondo el universo misterioso que rodea a Christian Grey. Y que lo hagáis, además, de la mano de sus protagonistas, Jamie Dornan y Dakota Johnson, y de su directora, Sam Taylor-Johnson. Y todo, en EXCLUSIVA MUNDIAL para Seestrena.com.

Porque estrenamos el primer 'making of' oficial de 'Cincuenta Sombras de Grey', en el que podemos ver por primera vez imágenes inéditas de la graduación de Anastasia Steele o conocer hasta dónde llega el poder del multimillonario más deseado. "Ana no ha visto jamás a alguien como él", cuenta la actriz hablando de, por ejemplo, la enorme flota de coches que tiene Mr. Grey, o de los carísimos regalos que le hace. Incluso el actor se muestra anonadado con todas sus posesiones, cosas "que la gente normal no tiene". "Recuerda un poco a James Bond", suelta Dornan como referencia de su personaje.

'Cincuenta Sombras de Grey' llega a los cines este viernes. ¿Estás preparado?