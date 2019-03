Ciclo 50 años de James Bond: Sean Connery vs. Roger Moore

LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

¿Tú también piensas que cincuenta años no son nada? En La Sexta 3 Todo Cine le dedicamos un ciclo especial al medio siglo de James Bond con los mejores clásicos de la saga más longeva de la historia. En octubre y noviembre, no te puedes perder el enfrentamiento 'Sean Connery vs. Roger Moore'. Te hacemos una agenda para que no te pierdas ni una.