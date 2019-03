Kristen Stewart: "Que me eligiesen para ser Blancanieves fue todo un cumplido"

Espejo, espejito mágico ¿quién es la más hermosa de estas dos actrices? Antes de responder, a la madrastra y blancanieves les preguntamos sobre belleza

¿Les gusta lo que ven cuando se miran al espejo?

"Depende del día" dice una espectacular Charlize Theron. "Sí, la mayoría de las veces" responde más segura Kristen Stewart. La primera es la malvada madrastra de Blancanieves, la segunda, en la nueva adaptación del cuento 'Blancanieves y la leyenda del cazador".

Dos. Fortalezas y debilidades en su atractivo:

"Un buen sentido del humor, ese es mi punto fuerte" - responde la sudafricana - Un buen sentido del humor es mi punto débil". "Me gustan mis manos, son un rasgo familiar. En casa todos las tenemos parecidas - dice en su turno la protagonista de la saga Crespúsculo - Y no me gusta mi peinado".

Tres. De los muchos piropos que habrán escuchado, ¿alguno que recuerden?

"El que más me ha gustado es uno reciente, que soy una buena madre" responde tierna Charlize. "Que me eligiesen como Blancanieves fue todo un cumplido", dice Stewart.

Más. Truco para estar así de radiantes.

"Si quieres mi secreto tendré que matarte..." – dice divertida la rubia- "No en serio, me encantaría decirte que tengo una mascarilla especial que me pongo por la noche, o algo por el estilo, pero es dedicación". El secreto de la joven, de 22 años es "pasarlo bien, Eso te hará sentir mejor. Salir...todas las noches".

Y pongan nombres a la hermosura

Charlize Theron dice: "Mi madre, pienso que mi madre, es fabulosa ... y George Clooney y Brad Pitt creo que dan la talla".

Kristen, en cambio, aprovecha para alabar a sus compañeros de reparto: "Charlize...y Chris Hemsworth".

Se refiere al cazador de esta nueva Blancanieves, que llega a los cines el 1 de julio.