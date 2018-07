Espejito mágico, ¿cuál de todos nosotros es el más famoso del cine?

1. El Espejo de Taxi Driver

La escena más icónica de la lista. Si alguna vez has oído a algún amigo decirte (en algo que parece inglés) "are you talking to me" y tu única reacción fue pensar que el tío en cuestión siempre ha sido un poco tonto, es que te has perdido un peliculón. Uno de los más míticos momentos del cine cuando Robert de Niro repite esa misma frase empuñando una pistola ante su imagen reflejada en el espejo.

En realidad, en el guión de 'Taxi Driver' no ponía nada de aquello, el dialogo fue totalmente improvisado por el actor.

2. Harry Potter y el espejo de los deseos

Es conocido como el 'Espejo de Oesed', pero los poco avezados en la saga se permiten referirse a él como 'el espejo al que le piden deseos'. Harry Potter lo descubre de casualidad en una clase abandonada en Hogwarts en la primera 'Harry Potter y la piedra filosofal'.

El susodicho es especial porque muestra el más profundo deseo de quien se refleje en él. Como era de esperar, el pequeño Potter se verá a si mismo junto a sus padres asesinados Lord Voldemort.

3. Cisne Negro

Espejos varios serán testigo a lo largo de la película de cómo Natalie Portam se arranca supuestas plumas de la espalda y demás cosas grimosas. En realidad los cristales solo reflejan la progresiva autodrestrucción que vive esta bailarina a la que interpretar al cisne negro y al blanco a la vez la está llevando por la calle de la amargura. Tal desbarre psicológico acabó en Oscar para la actriz, que no creemos que se vuelva a poner unas zapatillas de ballet.

4. El Show de Truman

Después de esta película, más de uno empezó a mirar con desconfianza las esquinas de las habitaciones y, sobre todo, el espejo del baño. En las escenas en las que parece que Jim Carrey habla consigo mismo en el lavabo está en realidad siendo grabado desde detrás del cristal. El efecto sobre el espectactador son unas curiosas imágenes de cámara subjetiva.

5. Reflejos (Mirrors)

Las fantasmagóricas apariciones en espejos es uno de los tópicos más gordos de las películas de terror. En 'Reflejos', una serie de espejos muy chungos hacen que todo aquel que se asome vea a su reflejo sufrir una sangrienta muerte que, como manda el género, acabará haciéndose realidad. Nos gustaría decir que el de esta película es la sublimación del uso del espejo en el cine de miedo, pero el resultado es más bien mediocre.

6. Candyman

Lo dicho. Topicazo de cine de terror. En este caso, una leyenda cuenta como al pronunciar cinco veces delante de un espejo el nombre de Candyman, este aparecerá para matarte con un gancho oxidado. La leyenda que contaban los urbanitas estadounidenses dio para tres películas, todas plagadas de espejos.

7. Eyes Wide Shut

Es posible que no hayas visto la película más perturbadora y sensual de Stanley Kubrick pero, si ves esta imagen ¿a que sabrías de qué película se trata?. Es de 'Eyes Wide Shut' y, aunque el filme tenga otra fama, la foto antecede a la única escena de sexo del metraje, protagonizada por Nicole Kidman y Tom Cruise, que además están casados. Las escenas de sexo grabadas con espejos de por medio son también una constante en el cine. Por poner más ejemplos, en 'Instinto Básico', el encuentro sexual entre Sharon Stone y Michael Douglas se puede seguir a través del espejo del techo.

8. Pulp Fiction

Esto es lo que ha pasado. Habéis leído 'Pulp Fiction' y acto seguido se os han aparecido John Travolta y Uma Thurman bailando el 'You Never Can Tell' de Chuck Berry. Pero... ¿ y aquí dónde está el espejo? La escena a la que nos referimos ocurre inmediatamente después. Vincent, ya en casa de Mia Wallace, se echa a si mismo una charla frente al espejo del baño que se puede resumir en estas palabras: "Tío, es la mujer del jefe. Vete a casa y hazte una paja". Memorable sobre todo para muchos hombres que se sintieron identificadísimos.

9. La Bella y la Bestia

El espejo de 'la Bestia' es como 'Gran Hermano': todo lo ve. Lo único que necesitaba el monstruo feo y abominable de la clásica película de Disney era que se enamorasen de él. ¿Fácil? Pues no. Pero vivía en una casa encantada en la que las tazas y los platos hablaban y tenía un espejo que le mostraba cualquier cosa que quisiese ver. La Bestia lo utilizó para espiar a Bella en sus ratos libres.

10. La piel que habito

La imagen que podéis ver en la galería parece un ejemplo cualquiera de foto fija de una película, hecha con fines promocionales. Pero una vez visionada la película descubre uno que es el reflejo de Antonio Banderas y Elena Anaya. Ella es la primera vez que se ve en un espejo después de una serie de operaciones truculentas que no vamos a detallas por aquello de los spoilers.

11. 'Blancanieves y la leyenda del Cazador'

El último en unirse a la lista de espejos míticos del cine es el de 'Blancanieves y la leyenda del cazador'. Esta última semana habréis oído un trillón de veces (aprox.) en los medios el estribillo "espejo, espejito mágico...". Debido a la mala leche que se gasta la reina en esta versión, se ha decidido suprimir el diminutivo. Así que cuando Charlize Theron pregunta a su espejo mágico quién es la más bella del reino, del cristal se desprende una especie de masa líquida que cobrará forma humana. Encima le dirá que ella está bien... pero es que Blancanieves está mejor.

Seguro que nos hemos olvidado de alguna de vuestras escenas favoritas con espejos de por medio. ¡Contádnolo!