Charlize Theron: "Me encantaría rodar en España y con Pedro Almodóvar"

En seestrena.com dimos la oportunidad a los internautas de poder mandar sus preguntas para Charlize Theron. Muchas fueron las preguntas que enviaron y solo unas pocas las que le hemos podido preguntar a la actriz que este jueves ha estado en Madrid para presentar ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’.

Theron se mete en la piel de la malvada reina Ravena, quien, tal y como relata el cuento, está dispuesta a acabar con la única mujer en el mundo que la supera en belleza, Blancanieves.

Desde nuestra web Lidia quería saber: ¿Ha sido difícil interpretar a la mala?

“Difícil” es una palabra contradictoria en mi industria, porque en realidad buscas cosas difíciles. “Difícil” equivale a “bueno”. Sí, fue difícil y todo un reto, pero es que no buscaba otra cosa. Quiero sentir que mi trabajo implica retos que me mantengan en forma. Por eso, cada día fue muy excitante, porque cada día iba a trabajar y tenía que descubrir la mejor manera de encontrar este personaje tan complejo. No es un personaje fácil, no es unidimensional y creo que eso me gusta.

Ágatha: ¿Qué sentiste al ser tan poderosa?

“Lo cierto es que, aun con todo su poder, en ocasiones este personaje puede mostrarse increíblemente débil. Creo que mucha gente que piensa que es poderosa y lo demuestra con los demás a veces es gente increíblemente débil. Pienso que las personas que tienen que demostrar su poder no son precisamente la gente más poderosa. El hecho de que el personaje sea capaz de cometer acciones como asesinatos u otras malas acciones no significa que sea una persona poderosa. Los demás la temen, pero en su corazón es una persona muy triste”.

Miguel Ángel: ¿Te imaginaste alguna vez interpretando a la malvada de un cuento de Disney?

"Cuando era niña lo que realmente quería ser era una sirena. No pensé nunca en ser princesa o una reina malvada".

Esther: ¿Cómo fue trabajar con Kristen Stewart?

"Ella es genial, increíble. No solo es una gran actriz, sino también una persona muy agradable. Está muy bien el poder estar junto a alguien así cuando tienes que trabajar en una película durante cinco meses seguidos.”.

Juan Carlos: ¿Qué prefieres: heroína o villana?

"Me gusta interpretar a gente real. Más que el hecho de que hagan cosas buenas o malas, me importa que mis personajes sean gente real".

Gabriela: ¿Cómo logras que tus personajes sean tan “camaleónicos”?

“Camaleónico” es el adjetivo que define mi trabajo. No sé cómo no ser camaleónica. Creo que cuando conozco a un personaje emocionalmente, inmediatamente lo conozco también físicamente. Todos cargamos con las secuelas físicas de nuestra vida emocional. Por eso siempre intento llegar al fondo de la parte emocional del personaje para adaptar también la parte física. Trato de dejar mi ego y mi ser a un lado para poder dibujar al personaje partiendo de un lienzo vacío.

Javier: ¿Te gustaría rodar en España? ¿Y con Almodóvar?

Me encantaría. Sin duda, me encantaría. Sin embargo, al mismo tiempo pienso que su química y su relación con Penélope es tan, tan especial… Pero me encantaría.