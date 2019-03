Gal Gadot: "La primera vez que me puse el traje de Wonder Woman no podía respirar"

Gal Gadot, a quien veremos en 'Batman v Superman' como Wonder Woman y que acaba de terminar de rodar la primera película de su personaje en solitario no soñó nunca con ser la Mujer Maravilla. Pero eso no quita para que le ilusione interpretar a un personaje tan poderoso: "Es divertido, porque desde que me convertí en actriz siempre había dicho que quería interpretar a mujeres fuertes, lo que no sabía es que poco tiempo después aterrizaría en un papel como el de Wonder Woman".



La modelo y actriz israelí nos cuenta entre risas cómo se sintió la primera vez que se vistió de Wonder Woman: "Era tan apretado que no podía respirar. La primera vez que me puse el traje fue dos días después de que me cogieran para el papel, y recuerdo entrar en una habitación enorme con un montón de imágenes mías como Wonder Woman, y en ese momento me impactó porque entendí que iba a ser Wonder Woman, y ver esas fotos mías fue increíble".

Pero ahí no quedó la cosa, ya que según relata la intérprete: "entonces me metí en el probador y me probé el traje y no podía respirar. ¡Pero no quería decir nada para no arruinar el momento! Así que allí estaba yo, tratando por todo los medios no desmayarme. Obviamente poco después se dieron cuenta de que era muy ajustado, lo adaptaron y ahora adoro mi traje".

Respecto a las películas que están en el horizonte, Gadot se confiesa entusiasmada por 'La Liga de la Justicia': "no he tenido oportunidad de trabajar con los actores que interpretarán a Flash o Aquaman, y estoy deseando hacerlo".