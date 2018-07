El espectacular cambio físico de Ezra Miller para convertirse en The Flash

Estamos de acuerdo en que no a todo el mundo le gustó la elección de Ezra Miller ('Las ventajas de ser un marginado') como The Flash en el universo cinematográfico de DC. Muchos fans identificaban al actor Grant Gustin, el actor que interpreta al superhéroe en la serie de TV, como el auténtico The Flash.

Además muchos se posicionaron en contra de Miller al considerar que tiene un físico poco atlético. Al parecer el actor se ha puesto las pilas en el gimnasio, a juzgar por las imágenes de su última aparición pública en Londres.

Como no queremos hacer spoilers sobre 'Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia', os diremos que se considera que su primera aparición oficial como The Flash se producirá en 'La Liga de la Justicia', que también dirigirá Zack Snyder.