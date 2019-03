Bardem: "Buscamos un look bastante incómodo de mirar para el malo de Bond"

Este lunes, el héroe, el malo y la chica están en Madrid para presentar ‘Skyfall’, que llegará a las pantallas españolas este miércoles 31 de noviembre. Por primera vez en 50 años, el malo de la película le ha robado el protagonismo al mismísimo James Bond.

Aunque con el pelo rubio platino y la mirada de loco Javier Bardem no esté demasiado guapo... ha conquistado al mismísimo Daniel Craig e incluso a la prensa británica que ha coronado a Bardem como el mejor villano de toda la saga. No es poco teniendo en cuenta que ya van 23.

Nunca habíamos visto tanta química entre el agente 007 y el malo de la película. “Mucho jamón me ha costado esto", bromeaba el actor español durante la rueda de prensa.

Daniel Craig tenía muy claro que Bardem sería un enemigo perfecto, “fui y le dije si quería hacer una película de Bond conmigo, y me dijo: Vale”. Bardem no lo dudó ni un momento “y aquí estamos”, añade Craig.

Bardem no se cortó a la hora de crear a un personaje bastante desagradable... "Buscamos a un personaje que fuera incómodo de mirar", confiesa el villano de Bond, que se atreve incluso a tratar de seducir él mismo, al maestro de la seducción.

Solo nos queda decir... ¡Cuidado con el nuevo enemigo de Bond!