Avance de 'Mi Gran Noche': Pepón Nieto tendrá que sonreír todo el rato... "¡esto es un p**a fiesta!"

ESTRENO EL 23 DE OCTUBRE

"No mires a cámara, no hables con la gente, no te bebas lo que hay en los vasos, la comida es de plástico... cuando haya que aplaudir aplaudes y sonríe todo el rato... ¡esto es una puta fiesta!". Con estas instrucciones de Luis Callejo, el regidor del programa de Nochevieja, tendrá que aguantar Pepón Nieto la noche junto a Blanca Suárez, Ana Polvorosa, Antonio Velázquez o Luis Fernádez, entre otros. 'Mi Gran Noche' llega a las salas el 23 de octubre.