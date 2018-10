Así se abordará finalmente la sexualidad de Dumbledore y Grindelwald en 'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald'

¿Veremos algo de la relación amorosa que vivieron Albus Dumbledore (Jude Law) y Gellert Grindelwald (Johnny Depp) en su juventud? A principios de este año David Yates explicó en una entrevista que la película no abordaría de manera explícita el hecho de que Dumbledore es gay. 'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' llega a los cines el 16 de noviembre.

Ahora el cineasta ha querido aclarar sus declaraciones afirmando que "en aquella entrevista no dije que Dumbledore no fuera gay. Lo es. Esta parte de la gran narrativa que Jo está creando no se enfoca en su sexualidad, pero ni la estamos filtrando ni ocultando... la historia de la relación romántica no está en esta película en particular, pero por lo que se ve está claro que es gay. Hay un par de escenas que rodamos que son escenas muy sensuales entre él y Grindelwald cuando eran jóvenes".

Por sus palabras, parece que en la segunda película de la nueva saga creada por J.K. Rowling tras 'Harry Potter' quedará clara la sexualidad de Albus Dumbledore.

