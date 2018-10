Jude Law ya sabe todo lo que le pasará a Dumbledore en 'Animales Fantásticos'

Jude Law conoce ahora a Albus Dumbledore mejor que cualquier potterhead. Según ha revelado el actor británico en una entrevista junto a Eddie Redmayne en 'The Graham Norton Show', J.K. Rowlling habría compartido con Law todos los secretos del director de Hogwarts para hacerle más fácil la interpretación del personaje.

"Cuando me preguntaron si quería interpretar este papel, lo primero que sentí es que era mi responsabilidad hablar con J.K. Rowling y cuestionarla sobre la historia del personaje y su vida", explicaba Jude Law en la entrevista. "Es alguien increíblemente amado sentía una gran responsabilidad sobre mis hombros", confesó el actor sobre su personaje.

Sobre los 'secretos' de Dumbledore, lo único que Jude comentó sobre su personaje fue: "(J.K. Rowlling) me habló de su infancia, gran parte ya la conocemos gracias a los libros de Harry Potter. Por lo que fue un poco más allá de ellos. Principalmente me habló sobre Albus, no tanto del resto. Sé un poco, por lo que me mantengo en la cláusula de '¡No hables de eso!'".

El intérprete no es especialmente conocido por saber guardar secretos, por lo que en The Graham Show, su compañero Eddie Redmayne bromeó y puso en duda que lograra mantenerse callado: "No pretendas mantenerte con la cláusula del secretismo. Es parte de la diversión de hacer estas películas". Quién sabe si Law aguantará la presión o los potterheads conocerán antes del estreno de 'Animales Fantásticos:Los Crímenes de Grindelwald' todos los secretos de Albus Dumbledore.