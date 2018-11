Eddie Redmayne confirma dónde será 'Animales Fantásticos 3'

Eddie Redmayne ha demostrado lo encantado que está de formar parte de una franquicia tan mágica como lo es 'Animales Fantásticos', y en una entrevista con Efe ha reflexionado sobre el momento en que se vio atado a un proyecto de tal magnitud.

"Es algo que intimida, porque pones tu vida en ello. Son varios años de tu carrera en manos de otras personas. Pero la mente encargada de crear este mundo (la escritora JK Rowling) es una de las más privilegiadas de este siglo, así que puse mi vida y mi futuro en sus manos. Creo que es un lugar maravilloso donde estar", afirmó.

"He puesto toda mi pasión a películas que nadie ha visto, así que deseo que esta saga tenga una gran acogida e impacte a la gente tanto como lo hicieron las películas de Harry Potter en mí", valoró Redmayne. Su papel en la saga es el de Newt Scamander, un viajero experto en el estudio de multitud de criaturas mágicas cuya labor le llevará a escribir el libro de texto que aparece en la novela "Harry Potter y la piedra filosofal".

Ahora que este viernes llega por fin a los cines la segunda entrega, 'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' donde cobrará protagonismo la relación de Dumbledore y Grindelwald, interpretados por Jude Law y Johnny Depp.

"Grindelwald es terrorífico porque es un manipulador y Johnny aportó un gran encanto al personaje. En el pasado hemos visto cómo los grandes villanos de la Historia lograban seducir a la gente, en parte, con su carisma. Y Johnny ha logrado que sus propósitos suenen muy reales", manifestó.

Redmayne también ha confesado que los secretos mejor guardados de la saga también se le escapan a él, pero el actor está muy de acuerdo. Además, ha confirmado dónde tendrá lugar la tercera entrega.

"Solo nos dan el guion de la siguiente película unos meses antes de rodar. Hace poco me enteré que la próxima entrega se desarrollará en Río de Janeiro. Es fantástico trabajar así porque amo no saber qué va a ocurrir. De esa manera, no te anticipas al personaje y reaccionas al momento", indicó. "Prefiero no saber cómo van a acabar las cosas. Únicamente juegas con las cartas que te dan y el contexto que te rodea", finalizó.