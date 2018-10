Los actores de 'Animales Fantásticos 2' y J. K. Rowling desvelan que nadie está a salvo de Grindelwald

En la segunda entrega de 'Animales Fantásticos' uno de los personajes que más expectación está suscitando es el interpretado por Johnny Depp, Gellert Grindelwald, quien será el gran villano de la saga.

A lo largo del film iremos conociendo mucho más de este temido personaje del que solo se sabe que fue uno de los más temidos magos de todos los tiempos. Ahora, a través de un nuevo clip que hemos podido ver en Comicbook.com sus protagonistas, junto a J. K. Rowling, analizan más en profundidad la personalidad de Grindelwald.

"Grindelwald es una amenaza muy, muy poderosa y manipuladora para el mundo, convencido de que la única forma de salir adelante es el dominio total sobre la gente", explica Johnny Depp sobre su personaje.

Newt Scamander, interpretado por Eddie Redmayne, será el encargado de luchar contra Grindelwald pero todo apunta que no lo tendrá muy fácil: "Grindelwald cree que los magos no deberían vivir en las sombras y que los muggles deberían ser dominados por los magos y brujas. Él consigue justificar todos sus actos de forma que parece algo racional. De hecho, incluso en algún momento, resulta atractivo y así es como consigue sumar gente a su causa", declara el ganador de un Oscar por La teoría del todo.

Por otro lado, la creadora de la saga J. K. Rowling afirma que nadie está a salvo de caer en sus redes, y es que el villano tiene un gran poder de persuasión: "Algunos de ellos dirán: “sí, tienes la respuesta para lo que me atormenta” mientras otros dirán: “no, veo lo que estás haciendo y no me gusta”. Para algunos de estos personajes, él es la respuesta".