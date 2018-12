El motivo por el que Credence no muere tras el ataque en la primera película de 'Animales Fantásticos'

'Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald' ha dejado a más de uno con la boca abierta tras su estreno el pasado 16 de noviembre, como la verdadera identidad de Credence. Sin embargo, lo que muchos se han preguntado durante todo este tiempo es por qué el personaje interpretado por Ezra Miller no murió en 'Animales Fantásticos y dónde encontrarlos'.

Hagamos memoria. Como recordarás, en final de la primera película trascurre en el metro de Nueva York, donde se revela que Credence es un Obscurial y el Macusa le ataca hasta hacerle desaparecer. Y es que claro, en el universo Mágico, un Obscurial es un joven mago o bruja que desarrolla un Obscurus, una fuerza mágica que existe en su interior y que se crea como consecuencia de reprimir su magia por abusos físicos o psicológicos.

Volviendo a la escena anteriormente nombrada, todos los seguidores de la producción acabarón con la sensación de que el personaje había muerto. Sin embargo, esto no es posible de acuerdo a la mitología y explicación que J.K. Rowling llevó a cabo en el libro 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald: Movie Magic'.

¿Quieres saber más? ¡Dale al play!