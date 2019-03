Álvaro Cervantes gana la Biznaga de Plata al mejor actor de reparto en Málaga

"La noticia me sorprendió en medio de una mudanza, con la casa completamente vacía. Ha sido una sorpresa y una auténtica alegría. Desde que me enteré tengo la sonrisa así" decía ayer ante nuestra cámara señalándose a lo que ciertamente era una cara tomada por el júbilo más natural.

El presidente del jurado del Festival de Málaga anunciaba este sábado por la mañana el palmarés de su XV edición. Ganaba 'Els nens salvatges', sorprendía 'Carmina o Revienta' y Álvaro Cervantes se alzaba con la Biznaga de Plata al mejor actor de reparto.

El premio, compartido con Álex Monner (protagonista de la película ganadora del festival) reconocía su interpretación en la película 'El sexo de los Ángeles', un drama en la que una pareja de jóvenes universitarios pasan a ser un trío cuando un seductor chico de la calle entra en sus vidas.

Ese joven misterioso con un poder de atracción que llega a traspasar la pantalla es Álvaro Cervantes, nuevo ídolo de masas adolescentes gracias a la serie 'Luna, el misterio de Calenda'. Los gritos de las fans, que esperaban la llegada de famosos a pie de alfombra roja, le tenían un poco turbado.

"La verdad es que no estoy acostumbrado, todo esto es nuevo para mi", dijo nervioso, antes de excusarse con aquellas chicas que coreaban su nombre y dejaban escapar alguna lágrima diciendo que no le permitían acercarse. "Por lo menos me llaman por mi nombre y no por el del personaje".

Después, Álvaro Cervantes entraba en el Teatro Cervantes para recoger su premio. 'El sexo de los Ángeles' se estrena el próximo 4 de mayo.