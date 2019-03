Segundo Téaser tráiler de 'Ahora o Nunca': Caos en el aeropuerto y Dani Rovira quiere hacerse "un Melendi" en el avión

"600.000 afectados entre cancelaciones de vuelo y acumulación de retrasos". Así arranca el segundo téaser tráiler de 'Ahora o Nunca', la comedia romántica dirigida por María Ripoll.

Una huelga de controladores es el punto de partida de esta divertida y alocada historia que tiene como protagonistas a María Valverde y Dani Rovira. Ellos son Eva y Alex, una pareja que, tras años de noviazgo, decide casarse en el lugar en el que se enamoraron, un pequeño pueblecito de la campiña inglesa, pero una huelga de controladores impide que el novio y los invitados se reúnan con la novia y su séquito.

A partir de aquí, los protagonistas se verán forzados a postergar su comedia romántica para pasearse por géneros tan dispares como la acción, las aventuras, la road-movie, el western más improbable, y cómo no, algo de drama.… “Güere is my malet?”

De esta manera el mejor día de tu vida es el peor dia para tener planes. La película llega a los cines el 19 de junio.