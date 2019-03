¿Qué les ha parecido 'Ahora o Nunca' a Ana Fernández, Carlos Areces o Soraya Arnelas?

La comedia de este verano ya tiene nombre. Se llama 'Ahora o Nunca' y está protagonizada por Dani Rovira y María Valverde, que interpretan a Eva y Alex, una pareja que, tras años de noviazgo, decide casarse en el lugar en el que se enamoraron, un pequeño pueblecito de Gran Bretaña.

Pero una huelga de controladores impide que el novio y los invitados se reúnan con la novia y su séquito.A partir de aquí, los protagonistas se verán forzados a postergar su boda debido a imprevistos tales como pérdida del equipaje, cancelación de vuelos, cambio de rumbo, o incluso…¡el novio detenido!

La película nos hará pasear por géneros tan dispares como la acción (en una intensa persecución que les enfrenta con un ejército de aguerridos ingleses para conseguir un valioso... queso), las aventuras (aquí nadie busca el Arca Perdida, pero sí que se pierde una maleta bastante importante), la road-movie (en un autobús alquilado que termina albergando situaciones que no veríamos ni en un barco en aguas internacionales), el western más improbable (un duelo con un taxista de Amsterdam no se ve todos los días), y cómo no, algo de drama. … "Güere is my malet?".

Una agitada comedia, en la que los protagonistas estarán acompañados por un reparto formado por Jordi Sánchez, Joaquín Núñez, Gracia Olayo, Yolanda Ramos, Alicia Rubio, Marcel Borrás, Víctor Sevilla y Carlos Cuevas entre otros. Además, la película supone el debut cinematográfico de la cantante Melody, y contará con la colaboración especial de Clara Lago.

La película ya está en cines y hemos querido conocer las primeras reacciones de los que ya la han visto.