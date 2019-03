María Ripoll: "Nunca veo mis películas en los estrenos, me pongo muy nerviosa"

LA DIRECTORA DE 'AHORA O NUNCA'

La directora de 'Ahora o Nunca' ha confesado que está nerviosa y que no va a ver la película la noche de su estreno. Ripoll ha explicado que "no me he puesto más peso del que ya tenía, porque era una película con muchos ingredientes. Dani Rovira y María Valverde son estupendos, dos personas muy cercanas que lo han dado todo". 'Ahora o Nunca' llega a nuestros cines el 19 de junio.