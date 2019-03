Marilyn:¿suicidio, accidente o asesinato?

Con los acordes de 'Candle in the wind', Elton John la comparó con una vela en el viento. Pero ¿quién apagó la llama de Marilyn Monroe? Cincuenta años después, para muchos, la muerte de la actriz sigue envuelta en misterio.

El año pasado, el FBI desclasificó sus informes sobre el mito erótico: 81 tomos guardaban en la agencia. En el certificado de defunción consta posible suicidio, pero el accidente o el asesinato ganan fuerza como hipótesis.

"Marilyn no quería vivir pero no se suicidó -explica José Cabrera, autor del libro 'CSI: Marilyn (Caso Abierto)' que se publica estos días- Se tomó más pastillas de la cuenta, y cuando ya estaba dormida presumiblemente un sicario encargado por "no sabemos quién" le puso lo que le faltaba para morir".

Ese "no sabemos quién" puede tener el rostro de su amante, el presidente Kennedy, de Hoover, el director del FBI, o incluso de la Mafia. Sea como fuere, la leyenda de la tentación rubia parece inagotable. La agencia Magnun desempolva su archivo fotográfico sobre este icono del siglo XX. Nuevas exposiciones, libros, más películas.

Naomi Watts será la próxima Norma Jean. Incluso se acaba de estrenar en Holanda una ópera sobre los últimos días de la actriz. "No trato de imitar, interpreto", dice la cantante protagonista.

Inimitable, irrepetible, 50 años después nadie duda de que con Marilyn rompieron el molde.