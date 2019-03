Brangelina is over: Los datos más curiosos sobre Brad Pitt y Angelina Jolie

El matrimonio 'perfecto' formado por Angelina Jolie y Brad Pitt ha llegado a su fin. Quizás crees que lo sabes todo sobre ellos, pues durante estos años han generado infinidad de titulares, pero seguro que te equivocas.

¿Quién debutó antes en el cine?

Angelina era una tierna niña de 7 años en 1982 cuando hizo su debut en 'Looking' to get out', protagonizada por su padre, Jon Voight. Por su parte, Brad Pitt apareció por primera vez en el cine en 1987 como figurante en 'Hunk'.

La película que...¿nunca será?

Angelina está preparando la que será su quinta película como directora, 'África', que iba a tener como protagonista a Brad Pitt y en el que saldría también su hijo mayor, Maddox. Tras dos años de preproducción, y a la luz de los últimos acontecimientos, es posible que nunca veamos esta película.

Estas y muchas otras curiosidades las puedes encontrar en este vídeo de Flooxer.