Dwayne Johnson protagoniza las secuelas de tus películas favoritas en este divertido vídeo

No sabemos lo qué pasa en los despacho de los agentes de las grandes estrellas de Hollywood. Los guiones deben de entrar sin parar y estos profesionales de la industria aconsejan a los actores de qué películas escoger. Pero nadie querría a este manager en su vida, mucho menos Dwayne Johnson. Este vídeo de GQ parodia el momento más temido por un actor: ¿Qué papel escoger? Desde luego La Roca lo tiene complicado.

Cuando pensabas que 'Solo en casa' no daba para más, Dwayne Johnson se pone el mítico aftershave para demostrar que sus padres también pueden olvidarse de él. Pero esto no es nada comparado con el remake de 'El renacido'... ¡Con los guionistas de 'El diario de Noa'!. Las propuestas de este agente, interpretado por Tituss Burgess, son cada vez mejores. Propuestas que después del vídeo no nos importaría nada ver hechas realidad.

Porque a pesar de su cara de pocos amigos cuando acompaña a la familia de Vin Diesel, no quiere decir que no tenga sentido del humor. Dwayne Johnson nos ha demostrado ser un héroe de acción contemporáneo, por lo que quién sabe si se convertirá también en un rey de la comedia. Desde luego este es el camino correcto.