La dolorosa confesión de Charlize Theron acerca de su relación con la comida

Charlize Theron se ha embarcado en un nuevo proyecto: 'Tully', dirigida por Jason Reitman. Para este papel, Theron ha tenido que someterse a un gran cambio físico que le ha traído grandes problemas. La actriz tuvo que ganar 25 kilos en un tiempo récord para convertirse en Marlo, una madre de tres hijos.

El proceso no fue nada fácil. Theron engordó mucho en muy poco tiempo y según ha confesado para The Mercury News, durante estos tres meses y medio, sufrió una depresión. Se embarcó en una dieta para engordar que cambió por completo su estilo de vida. "Quería experimentar lo que sentía la mujer que iba a interpretar y creo que este cambio me ha hecho estar más cerca de ella y de su mente", explica la actriz en el programa Entertainment Tonight. "Fue una gran sorpresa para mí. Fui golpeada en la cara con una depresión bastante dura. Por primera vez en mi vida estuve comiendo grandes cantidades de comida basura y bebiendo demasiados refrescos azucarados", confiesa.

Muchos pueden pensar que comer mucha comida basura sin límite es un sueño pero durante unos días, luego se hace cuesta arriba. Eso mismo piensa Theron, que asegura que las primeras semanas "te sientes como un niño en una tienda de gominolas". Sin embargo, ha asegurado que después tenía que ponerse la alarma para despertarse en medio de la noche y comerse un plato de macarrones con queso, solo para poder mantener la sobrealimentación a la que se estaba sometiendo. "Me despertaba por la noche y solo comía, no disfrutaba, era simplemente pasar comida por mi garganta".

Charlize Theron en un fotograma de 'Tully' | seestrena.com

"No ha sido muy divertido participar en esta película. Comer se convirtió en un trabajo", admite Theron. La actriz también ha hablado del proceso inverso: el de adelgazar para recuperar su peso normal. Le llevó poco más de año y medio. "Llegué a estar preocupada sobre si lograría volver a mi peso. Cuando engordé para la película 'Monster' perdí el peso con mucha facilidad, solo tuve que dejar de picotear entre horas durante una semana y ya estaba". Pero esta vez no fue igual. "Me decía, cálmate, no te estás muriendo, todo está bien", agrega la actriz.

'Tully' llegará a los cines el próximo 1 de junio.