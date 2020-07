'Dirty Dancing' marcó a toda una generación con su estreno en 1987 y el amor prohibido entre Johnny y Baby que encontró en el baile su forma de expresión. La película protagonizada por Jennifer Grey y Patrick Swayze y dirigida por Emile Ardolino se ubica en tiempo en los años 60 y puede que, como confirman algunos medios, tenga una segunda parte protagonizada y producida por la misma Grey y con contexto en los 90.

Todo ha empezado cuando ha saltado la noticia de que Grey va a producir y protagonizar una nueva película sobre baile con Lionsgate. Esta productora ya tiene los derechos de las dos primeras películas de Dirty Dancing, por lo que con estos datos han saltado las alarmas. Además, parece ser que Grey se ha reunido con Kenny Ortega, coreógrafo de la película del 87 y director de musicales y películas como 'High School Musical 'y 'Los Descendientes'.

El medio que ha comunicado la noticia, EW, ha confirmado que la actriz y la productora están trabajando en un "proyecto súper secreto" sobre baile, ambientada en los 90 y con Grey como protagonista y productora. Sin embargo, la trama no continuará exactamente con la historia anterior, ya que el actor Patrick Swayze falleció en 2009, por lo que la película girará en torno a la vida de Baby Houseman.

El medio Cinemablend ubica la película exactamente 33 años después del final de la primera parte, que ocurre en el verano de 1963, por lo que Baby tendría 50 años y viviría en 1996. Además, el medio pone nombres y apellidos a los guionistas de esta segunda parte, Jonathan Levine ('Casi Imposible' y 'Memorias de un zombie adolescente') y Gillian Bohrer ('Crepúsculo' y 'La La Land').

El tiempo dirá si estas suposiciones que tanta ilusión y nostalgia han causado a los fans se verán en la gran pantalla. Pero que Jennifer Grey esté preparando una película en la que es protagonista y va sobre baile, sumando la productora y sus charlas con Ortega, da que pensar.

La película ya cuenta con precuela en 2004, 'Dirty Dancing: Havana Nights', protagonizada por Diego Luna y un remake para la cadena ABC con Abigail Breslin como protagonista. Ninguno de las dos películas tuvo gran éxito.

Dirty Dancing se ha convertido en una de las películas más queridas por el público y cuyo baile en el lago y su mítica figura, de las escenas más repetidas entre los seguidores. Su estreno en 1987 recaudó más de 213 millones de dólares y su mítica banda sonora con la canción '(I’ Had Had) The Time of My Life' ganó el Oscar a Mejor Canción Original, además de convertirse en el himno de toda una generación con una coreografía inherente a la memoria colectiva.

