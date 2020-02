¿Preparado para volver a ver a los míticos AT-AT en 'Rogue One: Una historia de Star Wars'? Pues no eres el único, porque al parecer un conocido youtuber británico ha sucumbido ante la impaciencia, y se ha construido una réplica de estas monstruosas máquinas de guerra del Imperio Galáctico. Y cuando hablamos de réplica no nos referimos a una maqueta para adornar la estantería...

Colin Furze, un ingeniero y constructor cuyas creaciones son vistas por más de 4 millones de suscriptores en Youtube, ha fabricado un modelo a escala real de un AT-AT basándose en un juguete. La obra final, en la que también ha colaborado la empresa eBay, ha requerido más de seis semanas para su construcción. Toda la estructura está hecha de madera, y dentro se pueden encontrar pistolas de juguete (y sin láser, no está diseñado par aplastar a la Alianza Rebelde), cascos de los soldados imperiales y videojuegos y figuras de acción de Star Wars.

Sí, has leído bien, se puede entrar en este AT-AT. Furze construyó y diseño está gigantesca maqueta para que fuese accesible a través de una escalera reclinable. Todo ello con el objetivo de que su hijo, un auténtico fan de 'Star Wars', tuviese la sala de juegos más chula de toda la galaxia. Y para que vamos a engañarnos, su padre también va a dar buen uso a este AT-AT.