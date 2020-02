La teoría que defiende que Sandy estaba muerta desde el primer momento en Grease es la última sensación de Internet. Por ello, te traemos en esta lista una recopilación de las teorías más extrañas y divertidas que circulan por la red. Hay algunas de ellas que tienen una buena base, tenemos que admitirlo.

'EL MAGO DE OZ'

The Dark Side of the Rainbow | seeestrena.com

Dicen que si pones el disco 'The Dark Side of the Moon' de Pink Floyd a la misma vez que empiezas a reproducir 'El Mago de Oz' de 1939, las escenas de la película encajan perfectamente con la música del disco. Hay hasta un usuario que ha hecho la prueba y a publicado el resultado en Vimeo.

'KARATE KID'

El pobre Johnny era la víctima | seestrena.com

Técnicamente Danny es el héroe de esta historia. ¿Pero y si realmente él era el abusón que se metía con Johnny? Todo depende de la perspectiva desde la que se mire.

'MARY POPPINS'

¡Y en la nueva película cambiará de aspecto! | seestrena.com

Esta teoría tiene una explicación para el origen de Mary Poppins. Explican que la niñera británica es un Señor del Tiempo, la especie extraterrestre a la que pertenece el protagonista de la longeva serie de televisión 'Doctor Who'. Ambos no envejecen, tienen objetos más grandes en el interior de lo que aparentan, tecnología especial del planeta de los Señores del Tiempo, y tienen acento británico. Todo encaja.

'HARRY POTTER'

Lord Voldemort no da crédito | seestrena.com

La saga del joven mago no se libra de teorías y las tiene a miles, pero hemos elegido las dos más locas.

¿Y si en realidad Harry fuera un enfermo encerrado en un manicomio y todo ocurriera en su cabeza? Es un recurso muy utilizado en las teorías, pero podría tener sentido. También tenemos la teoría más extraña de todas: ¿Y si Voldemort es en realidad Hitler? Piénsalo, piénsalo...

'LA SIRENITA'

¿Será el mismo barco? | seestrena.com

¿Y si el barco hundido que visita Ariel en el clásico de Disney es en realidad el mismo barco en el que van los padres de Anna y Elsa cuando mueren? Incluso hay una teoría circulando por la web que conecta todas las películas de Disney en el mismo universo. Ya tenemos discusión para rato.

'TODO UN DÍA'

¿Será Cameron el verdadero protagonista? | seestrena.com

Aunque la película parezca que todo es diversión en el día libre de Ferris, hay una teoría (un tanto pesimista) que dice que Ferris es realmente producto de la imaginación de la torturada mente de su amigo Cameron.

'STAR WARS'

El robot Obi-Wan Kenobi | seestrena.com

¿Es el Obi-Wan Kenobi de la trilogía clásica un robot clon en vez de un gran hombre sabio? A estas alturas ya no nos extrañaría nada.