Aunque parece que 'Joker', la cinta dirigida por Todd Phillips, se desvinculaba totalmente de los cómics de DC, lo cierto es que guarda gran cantidad de guiños a las clásicas viñetas.

Si aún no has visto la película de la que todo el mundo habla, te recomendamos que no sigas leyendo, ya que esta noticia contiene SPOILERS.

Sin ir más lejos, en toda la trama que tiene que ver con la hospitalización y tratamiento psiquiátrico de la madre de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), Penny Fleck, hay un easter egg que tiene que ver con un villano.

Como sabrás, durante la cinta descubrimos que Penny pudo haber tenido un idilio de juventud con el padre de Batman, Thomas Wayne, fruto del cual habría nacido Arthur, interpretado por Joaquin Phoenix. Pero más tarde el que se convertirá en Joker descubre que su madre fue internada en un psiquiátrico por sufrir delirios y haberle maltratado cuando era un niño.

Arthur descubre toda esta información en su visita a Arkham, donde un administrativo lee el informe de su madre en voz alta y menciona al Doctor Stoner, el facultativo que atendió a Penny Fleck. Muy pocos se han dado cuenta de este detalle.

El Doctor Stoner, cuyo nombre completo es Benjamin Stoner, no es otro que el villano Anti-Fate, que comenzó siendo el médico director de Arkham y elegido más tarde por Typhon, Señor del Caos, para ser uno se sus secuaces.

Las teorías que surgen a partir de este descubrimiento son infinitas ¿Y si cuando Stoner atendió a Penny ya estaba poseído por el Señor del Caos y todo lo que vivió la madre del Joker fue fruto de la manipulación de este villano?

Seguro que te interesa:

El detalle de 'Joker' que siembra la duda sobre el que sería su asesinato más cruel