VÍDEO DEL DÍA: Vin Diesel se pasea por el set de 'Fast & Furious 7' en zancos

'Los Guardianes de la Galaxia', la nueva película de James Gunn basada en la adaptación de un comic de Marvel sobre un grupo de superhéroes intergalácticos, tiene previsto su estreno en España en agosto de 2014.

El rodaje comenzó hace ya algún tiempo pero Vin Diesel, que interpretará a Groot, un humanoide-árbol de un planeta lejano capaz de regenerarse por sí mismo, se prepara por su cuenta mientras rueda la séptima entrega de 'Fast & Furious'. El personaje de Diesel en el filme será creado digitalmente y, por tanto, sus escenas serán de las últimas en rodarse lo que le permite compaginar ambos proyectos.

Practicar con los zancos le servirá para simular la altura de su personaje y ayudará a la captura digital de los movimientos. Así que, en sus ratos libres, el actor se pasea de esta guisa por el set provocando la sonrisa de todo aquel con el que se cruza.

Pese a no tener un gran personaje en la película de James Gunn, en un momento del vídeo podemos escuchar como Diesel afirma: "Mi padre me enseñó que no hay papeles pequeños, sólo actores pequeños. Sólo tengo una frase en la película, pero eso no significa nada. Pienso hacerlo lo mejor que pueda, incluso si eso significa llevar a Andy Serkis a otro nivel, que es lo que queremos hacer con nuestra captura de movimiento."