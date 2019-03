Vídeo: ¿Y si Superman hubiese salvado a Sandra Bullock en 'Gravity'?

¿Y si Superman hubiese salvado a Sandra Bullock en 'Gravity'?

Sí, querido lector de seestrena.com. Has leído bien.

Esto es exactamento lo que pasa en el inicio alternativo de la película que le dió el Oscar a Alfonso Cuarón que circula por la red.

Si has visto la película (esto no es ningún spoiler, pasa en los primeros minutos) sabrás que Sandra Bullock interpreta a una científica que acabó en el espacio un poco de rebote y que mientras toma unas muestras, a ella y a su equipo les sorprende una tormenta de meteoritos. La actriz acabará a la deriva y es en ese momento cuando empieza a articularse su odisea por no acabar flotando como un poco de polvo espacial más.

O no....

¿Y si un superhéroe, pongamos que con capa roja y alérgico a la Kriptonita, apareciese de la nada para salvarla? El arranque alternativo de 'Gravity' lleva la firma de Krishna Shenoi y tiene más de 700.00 visitas en Youtube. Y lo más importante: cambia totalmente el curso de la película.

Y a vosotros, ¿qué versión de 'Gravity' os gusta más?