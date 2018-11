Vídeo del día: Hugh Jackman canta 'Los Miserables'... en versión 'Lobezno'

El intérprete estuvo en el programa de radio de Matt Emondson en la BBC, y allí además de una entrevista le esperaba una curiosa sorpresa. El popular locutor le entregó la letra de una nueva versión de Who Am I ('Los Miserables') que Jackman no tuvo ningún problema en interpretar.

"Lobezno tiene a todos los fans, pero que hay de mí, Hugh Jackman. ¿Quién soy?", reza la canción, que se ríe del hecho de que el actor sea más conocido como su personaje que como él mismo. No es de extrañar, y es que Jackman lleva interpretando al emblemático personaje que le dio la fama desde hace ni más ni menos que 14 años.

A pesar de que admite que no llega a la nota final el resultado no está nada mal, con alusiones también a su estricto plan de dieta y duro entrenamiento. En resumen, casi dos minutos que no tienen desperdicio.

CENTRADO EN X-MEN

El actor continúa con la intensa promoción de su último trabajo precisamente como Lobezno en 'X-Men: Días del Futuro Pasado'.

Esta nueva y más ambiciosa entrega de la saga nos sitúa después de los acontecimientos vividos en 'X-Men: La Decisión Final', última entrega de la trilogía original. Los mutantes se encuentran al borde de la extinción y la única solución es alterar el pasdo para cambiar el presente.

Magneto y Xavier, antaño enemigos irreconciables, envían a Lobezno hasta el pasado para "acabar con esta guerra antes de que empiece". Allí Logan tendrá que convencer a los dos bandos creados tras X-Men: Primera generación y capitaneados por el joven Magneto (Michael Fassbender) y el joven Xavier (James McAvoy) para que unan y hagan causa común contra un poderoso enemigo.

Más mutantes que nunca, colosales robots, viajes en el tiempo, acción a raudales y mucha épica nos esperan en la nueva entrega de la saga que vuelve a dirigir Byan Singer y que llegará a la gran pantalla el próximo 27 de mayo.