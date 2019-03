Sacha Baron Cohen "mata" a una anciana durante la recogida de un premio

La anciana en cuestión era Grace Cullington, que hizo su aparición en el escenario antes de que Salma Hayek anunciase que Baron Cohen se había alzado con el premio 'Charlie Chaplin Britannia' por la Excelencia en Comedia. Se presentó a Cullington como "la actriz de mayor edad en haber trabajado con Chaplin".

Hasta aquí todo bien. El peligro llega cuando Sacha sube al escenario. La anciana le entrega un bastón al actor que según dice perteneció a Chaplin y el comediante imita el típico baile de 'Charlot' cuando, repentinamente, el bastón sobre el que se apoyaba se parte y Baron Cohen tropieza arrojando a la anciana mujer, postrada en una silla de ruedas, del escenario.

El público allí presente se quedó sin aliento hasta que Baron Cohen comienza su discurso y se percatan de que, obviamente, todo era parte de una broma.

"Grace Cullington es la mujer de mayor edad; no, perdón, era la mujer de mayor edad en ser la coestrella de Chaplin…", así comienza Baron Cohen su discurso tras el incidente.

Después continua diciendo,"…le dedico mi premio. Esto obviamente es una tragedia. Pero por el lado bueno, que forma tan genial de irse, dándome un premio. Me gustaría decirle algunas palabras a su familia: no intenten demandarme. Si decides involucrar a los abogados, acabaré con ustedes como lo hice con su abuela. El bastón que la mujer me dio claramente era defectuoso y tengo muchos testigos. Al menos 400 en esta habitación y al menos 500 viendo en televisión. De cualquier forma, hoy no se trata de ella, se trata de mí".

Sin duda, un discurso más que original.