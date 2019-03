James Franco recreará escenas de cine 'a su manera' en un programa de televisión

No, no es 'La Ruleta de Suerte' (aunque seguro que bebe de su influencia). El nuevo programa de James Franco promete dosis de risas y WTF's sin límite humano. Se trata de 'Making A Scene with James Franco', un show televisivo que constará de 10 episodios, en los que el actor recreará escenas míticas de cine 'a su manera', es decir, con un punto de locura.

El programa se presenta al mundo con este teaser que revela algunos ejemplos como la versión de 'Pulp Fiction'. Entre las películas parodiadas destacan clásicos como 'El Padrino', 'Batman', 'Beetlejuice', 'Titanic' y 'Grease'. También cruzará 'Reservoir Dogs' con 'Dirty Dancing'.

El programa humorístico con el que Franco incursiona en la televisión se emitirá en la cadena estadounidense AOL y se estrenará el 17 de septiembre. Nosotros ya tenemos ganas de ver al actor en acción, ya que contando con sus antecedentes, nos da que el programa en cuestión valdrá 'muuuuucho' la pena.