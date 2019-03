C-3PO, Darth Vader y otros personajes de 'Star Wars' al ritmo del 'Happy' de Pharrell Williams

La bailable canción de Pharrell Williams al final no pudo alzarse con la estatuilla dorada, que fue para 'Let It Go' de 'Frozen: El Reino del Hielo'. Aun así ‘Happy’ sigue dando la vuelta al mundo.

Los fans de 'Star Wars' de Túnez han creado un video que han colgado a Youtube en el que los personajes más míticos de la saga bailan al ritmo de Pharrell Williams por diferentes localizaciones.

Podemos ver a míticos personajes como C-3PO, Boba Fett, Darth Vader o R2-D2, con mucho mucho ritmo en el simpático video con la canción de 'Gru 2. Mi Villano Favorito'.