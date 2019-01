Vídeo: El auténtico Brian May tocó el solo de guitarra de 'Bohemian Rhapsody' delante de los actores durante el rodaje

>Es una de esas escenas de 'Bohemian Rhapsody' que te hacen tararear incluso estando en la sala de cine. Sí, nos referimos a la secuencia en la que el grupo 'Queen', liderado por Freddie Mercury, al que interpreta Rami Malek, graba en el estudio la canción que da nombre a la película.

Pues bien, Brian May ha compartido en su cuenta de Instagram hace unas horas un vídeo en el que se puede ver que él estuvo allí durante el rodaje de la escena, ¡y que se arrancó a tocar el solo de guitarra delante de todo el equipo de la película!

Sin duda el momento serviría de inspiración a Gwilym Lee para interpretar al músico a la perfección. May ha explicado que "cuando estaban grabando la escena yo estaba por ahí, así que Gwil me invitó a hacerlo. ¿Qué tal me salió, colegas? Bueno, obviamente no tan bien como a Gwil, él es un artista entrenado. ¡Lo pasamos genial!".

Seguro que te interesa:

Groot en realidad no se llama Groot y su verdadero nombre ya nos lo han dicho