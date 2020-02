Vídeo: Así hubiera sido 'Matrix' si estuviera protagonizada por Will Smith en vez de Keanu Reeves

Will Smith pudo haber sido 'el elegido' para protagonizar la exitosa saga de Matrix. Sin embargo, Keanu Reeves fue finalmente el escogido por las hermanas Wachowski para dar vida a Neo en la franquicia.

Ahora un usuario de YouTube ha realizado un vídeo donde podemos ver cómo hubiera sido 'The Matrix', primera entrega de la saga, si Will Smith hubiera interpretado al héroe de ficción. El montaje, que está arrasando en las redes y lleva casi un millón y medio de reproducciones, utiliza fragmentos de 'Yo, robot', 'Soy Leyenda' o 'Men in Black', y los mezcla con 'The Matrix' para simular cómo hubiera quedado la película.

¿El resultado es fantástico, no crees?