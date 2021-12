¿Se llevan bien? La verdadera relación de Lady Gaga con Adam Driver y Jared Leto ('La Casa Gucci')

La actriz y cantante Lady Gaga es una de esas artistas que pone toda su pasión en cada cosa que hace, y eso quedó demostrado en el cine primero en 'Ha nacido una estrella' con Bradley Cooper y ahora en 'La Casa Gucci' de Ridley Scott.

Como Patrizia Reggiani Lady Gaga se convierte en una auténtica (y peligrosa) fuerza de la naturaleza. La película sigue la historia de la dinastía Gucci.

El filme gira en torno al asesinato en 1995 de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci, que apareció asesinado por orden de su exmujer Patrizia Reggiani, conocida como la "viuda negra de Italia", a la que interpreta Lady Gaga en la película. Es una adaptación del libro de Sara Gay Forden, publicado en 2001, 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed'.

Con un papel tan potente como este, ¿cómo se llevó Lady Gaga en el rodaje con sus compañeros Adam Driver y Jared Leto?

Su relación con Jared Leto

La larga gira de presentación de la película, que sin duda arañará alguna nominación en los Oscar, hemos podido conocer detalles de detrás de las cámaras. En una entrevista con FabTV Lady Gaga habló sobre qué había sentido al interpretar junto a Jared Leto, al que le une una cosa: ambos son actores de método.

"Me encantó trabajar con Jared Leto. Fue maravilloso en el set de rodaje, estaba muy comprometido con su papel. Lo aprecio mucho porque también me gusta no salir del personaje. Así que nos divertimos mucho juntos sin salir del personaje".

En una entrevista con Rotten Tomatoes, la estrella contó también que les encantaba improvisar, y que eso incluyó la famosa frase de la película "Por el padre, el hijo y la casa de Gucci".

Así se ha llevado con Adam Driver

Sí, parece que Lady Gaga y Jared Leto encajaron desde el primer momento por su forma de trabajar pero ¿pasó lo mismo con Adam Driver? El actor es conocido por su seriedad a la hora de trabajar, y él, a diferencia de los otros dos intérprete, no utiliza el método.

Pero Lady Gaga parece encajar con todo el mundo, y se muestra encantada también con Adam Driver. En la misma entrevista a FabTV declaraba: "Me encantó trabajar con Adam. Creo que es uno de los actores más brillantes de la Tierra. Creo que tiene una forma de abordar un guión que no tiene comparación. Es a la vez emocional y académico. Es tan intelectual como profundamente visceral".

