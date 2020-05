El verano pasado Sebastian Stan publicó en su cuenta de Instagram esta imagen en la que salía junto al diseñador Valentino y Gwyneth Paltrow, entre otras personas. Llamó la atención que el actor que interpreta al Soldado de Invierno en las películas de Marvel comentaba en la foto "agradecido de presentarme a Gwyneth Paltrow por tercera vez. Estuvimos en la misma película", junto a un emoji con los brazos en alto en señal de despiste.

Es conocida por todo el mundo la fama que tiene Gwyneth de no quedarse con las caras de la gente o de acordarse con qué actores ha trabajado, así que en una entrevista reciente de Sebastian en The Jess Cagle Show, ha aclarado por qué dijo eso, explicando que parte de la absurda situación fue por su culpa.

"Estuvimos en este evento, y especialmente en algunos de los eventos de moda, me siento un poco fuera de mi zona de confort. Intento mantenerme pegado a mí mismo. No soy como ese tipo que se acerca a la gente y es como, "¡Hola! ¿Cómo estás?. No me sale. Así que le dije a Gwyneth 'Oye, por cierto, soy Sebastian'. Ella simplemente me devolvió la mirada. Le dije 'nos conocemos de los Vengadores' y luego nos hicimos esa foto. Ni siquiera estoy seguro de que ella se acordara de mí. Fue como un momento extraño. Pensé, 'Dios mío, me he presentado a esta pobre mujer por tercera vez, debe pensar que estoy loco'".

