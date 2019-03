13 veces en las que Chris Pratt nos representó en la vida

CHRIS PRATT ES TODOS NOSOTROS

Aquel que no ame a Chris Pratt sobre todas las cosas no es persona (o vive en un búnker). El actor de 'Jurassic World: El Reino Caído' y 'Vengadores: Infinity War' se ha ganado los corazones de todo el público con su espontaneidad y naturalidad (y sentido del humor). Para celebrar su existencia, hemos recopilado estos gifs que demuestran que Pratt nos representa a todos en la vida y que su adorabilidad no tiene límites.