1. 'Pocahontas'

¿Encandilado con la relación entre la nativa americana y John Smith? Si bien la película de Disney acierta en mostrar a Pocahontas salvando la vida del colono inglés, en realidad este hecho sucedió... cuando la india tenía 11 años. Además nunca llegaron a compartir una historia de amor, pues Pocahontas fue raptada poco años después y forzada a casarse con John Rolfe, un viudo británico. Hubiese sido muy forzado que Disney contase esta historia...

2. 'La bella durmiente'

Uno de los clásicos Disney por excelencia contiene un error difícil de apreciar. ¿Recuerdas al final de la película el baile de Aurora y el príncipe? Pues no debería haber sucedido, o al menos no de esa forma. Resulta que en el siglo XIV (época en la que se sitúa esta película) no se bailaba "tan pegados", sino que se bailaba solo con las manos, no se permitía tocar nada más de la pareja. Un poco más y vemos a los príncipes bailando reggaeton...

3. 'Tiana y el sapo'

Esta producción tuvo mucho éxito al ser la primera película Disney en incluir una princesa negra. Su protagonista, Tiana, sueña con abrir su propio restaurante en la Nueva Orleans de principios del siglo XX, sueño que finalmente consigue hacer realidad. Pero seamos sinceros, la segregación racial de esa época hubiese hecho imposible que una mujer afroamericana pudiese abrir y llevar su propio negocio.

4. 'Frozen'

¿Aún no te quitas la pegazida 'Let it Go' de la cabeza? No te preocupes, nosotros tampoco. Para la próxima vez que escuches esta canción, te recomendamos que te fijes en la parte que Elsa dice frozen fractals (fractales congelados en español). Algo curioso, pues la palabra fractals no fue agregada a los diccionarios ingleses hasta 1975, y obviamente 'Frozen' no está ambientada en esa época. Desde luego, Elsa siempre fue una cantante y compositora visionaria.

5. 'Mulán'

La peli Disney se basa en una antigua leyenda china que relata como una mujer se viste de hombre para ocupar el puesto de su anciano padre en el ejército. Hasta ahí todo bien, aunque también encontramos algún que otro anacronismo histórico. Por ejemplo, el plan de los hunos es cruzar la Muralla China para matar al Emperador y hacerse con el país, pero para cuando se empezó a difundir la leyenda de Mulán (entre el 386 y 538 d. C.) la Muralla aún no se había finalizado.

6. 'Brave'

Pixar obtuvo buenos resultados con la historia de la valiente princesa escocesa, aunque la película comete algunos errores históricos con la ropa de los clanes escoceses. El filme está situado temporalmente en la Edad Media, aunque ser puede notar que los guerreros se pintan el cuerpo (no se hacía desde la Edad de Hierro) y las mujeres usan ropa que no se vería hasta los siglos XIV y XV. ¿Desde cuando los escoceses pueden viajar en el tiempo?

7. 'Hércules'

Nos hemos dejado lo mejor para el final, pues este éxito de Disney contiene bastantes errores si lo comparamos con la leyenda griega original. Para empezar el caballo volador Pegaso no tiene nada que ver con Hércules, y Hades, el dios del Inframundo, apenas tiene relevancia en la historia del héroe. Por si fuera poco, la leyenda tiene un final mucho más cruel, pues Hércules se acaba volviendo loco y mata a su esposa e hijos. Vale, entendemos que Disney haya pasado de adaptar esa parte de la historia...

