Tom Hanks le regala a una fan desconocida una máquina de escribir y resulta ser el detalle más bonito del mundo

Tom Hanks es un actor muy conocido por su carácter amable y cercano con todos sus admiradores, y hace unos días volvió a demostrarlo con un gesto de agradecimiento muy tierno con Denise Esposito, una de sus mayores fans.

Y es que el actor estadounidense decidió regalar una máquina de escribir a Esposito, un regalo con mucho significado teniendo en cuenta que Hanks siente pasión por estos objetos. Pero este no es el principio de esta historia.

Resulta que Esposito, una joven fotógrafa y artista con una cuenta de Instagram de miles de seguidores, hizo un emotivo regalo a su actor favorito. Un cuaderno Moleskine con dibujos de todas las apariciones cinematográficas del actor, desde 'Toy Story' hasta 'Forrest Gump'.

Y aunque Denise Esposito no esperaba que Tom Hanks recibiese el regalo, no solo lo hizo sino que se lo agradeció personalmente. A su vez , Hanks también le prometió un regalo, la máquina de escribir que recibió hace tres días en la puerta de su casa junto a una."No puedo de parar de mirar todo esto, es", comenta una emocionada Denise desde su cuenta de Instagram. No es para menos.