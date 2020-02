Tom Hanks ayuda a una fan a ganar una apuesta marcándose un Macaulay-Gosling

No hay duda, Tom Hanks es oficialmente el tío más majo de Hollywood. Lo ha vuelto a demostrar con una de sus fans, la cual escribió a Tom Hanks una petición un tanto extraña pero divertida. Naturalmente, el actor estadounidense no supo decir que no.

Resulta que esta admiradora de Toronto escribió una carta en la que le pedía que se hiciese un selfie con una foto suya que le mandaba. Sí, un selfie de un selfie, al más puro estilo del homenaje de Macauly Culkin y Ryan Gosling. Todo ello era parte de una apuesta entre amigos, la cual ganaría quien fuese el primero en recibir el selfie de algún famoso.

Tom Hanks y su selfie del selfie | Imgur

Tres semanas después, la chica de la foto recibió el "doble selfie" de Hanks, pero esta no fue la única sorpresa. Y es que el actor estadounidense también tuvo el detalle de escribirle una carta en la que se disculpa por fotografiarse con barba y en la que comenta lo bonito que es Toronto.

​Una gran alegría por partida triple para esta fan. No solo tiene una foto con su actor favorito y una carta suya, sino que también ha ganado una gran apuesta...