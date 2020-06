Henry Cavill es uno de esos actores que ha sabido gestionar su fama de manera que su familia y su vida privada no han sido expuestas nunca. Celoso de la parte más personal, pocos conocen que el último Superman tiene nada menos que 4 hermanos varones, tres de ellos mayores que él.

Lo cierto es que el clan de los Cavill suele acudir al completo, y sus hermanos y sus padres no se pierden un sólo estreno del actor y se mantienen muy unidos. En este sentido, el actor de 'The Witcher' siempre ha alabado la buena labor de su madre, Marianne, criando a 5 hijos con no demasiada diferencia de edad.

En el vídeo de arriba te enseñamos cómo son Piers, Nick y el resto de los hermanos Cavill. ¿A qué esperas para darle al play?

